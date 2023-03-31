Крупнейшую игровую выставку E3 официально отменили

Крупнейшая игровая выставка E3, организатором которой является Entertainment Software Association (ESA), не состоится в 2023 году ни в онлайн-, ни в офлайн-формате. Об этом сообщает портал Kotaku.

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Причиной этому стало отсутствие интереса крупных производителей игр, многие из которых теперь проводят собственные мероприятия с презентацией будущих проектов. Ранее от участия в E3 отказались Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft и ряд других компаний и студий. Сообщается, что все потенциальные участники и члены ESA уже получили официальные уведомления об отмене выставки.