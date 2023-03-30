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41 минуту назад

God of War: Ragnarok собрала больше всего премий BAFTA Games Awards 2023

Игромания.ру

Организаторы британской премии BAFTA провели прямую трансляцию, в ходе которой объявили лауреатов этого года. И наибольшее число премий Games Awards 2023 досталось God of War: Ragnarok, она победила в шести номинациях.

God of War: Ragnarok собрала больше всего премий BAFTA Games Awards 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Список номинантов можно посмотреть в нашей предыдущей новости. А победителями в основных номинациях стали:

Игра года (выбор аудитории) — God of War: Ragnarok;Игра года (выбор жюри) — Vampire Survivors;Лучшая анимация — God of War: Ragnarok;Лучшее художественное воплощение — Tunic;Лучшая британская игра — RollerDrome;Лучшая дебютная игра — Tunic;Лучшая эволюционирующая игра — Final Fantasy XIV Online;Лучшая игра для всей семьи — Kirby and the Forgotten Land;Лучшая игра «вне развлечений» — Endling — Extinction is Forever;Лучший геймдизайн — Vampire Survivors;Лучший мультиплеер — Elden Ring;Лучшая музыка — God of War: Ragnarok;Лучший звук — God of War Ragnarök;Лучшее повествование — Immortality;Лучший оригинальный проект — Elden Ring;Лучший актёр озвучки главной роли — Кристофер Джадж (Кратос в God of War: Ragnarok);Лучший актёр озвучки роли второго плана — Лайя ДеЛеон Хэйес (Ангрбода в God of War: Ragnarok);Лучшие технические достижения — Horizon Forbidden West.

Помимо этого, особую премию за жизненные достижения получил легендарный японский геймдизайнер Сюхэй Ёсида. Он участвовал в запуске первой PlayStation, возглавлял SIE Worldwide Studios, а теперь отвечает за поддержку независимых разрабочтиков.

Игры,Кристофер Джадж,
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