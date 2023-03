God of War: Ragnarok собрала больше всего премий BAFTA Games Awards 2023

Игра года (выбор аудитории) — God of War: Ragnarok;Игра года (выбор жюри) — Vampire Survivors;Лучшая анимация — God of War: Ragnarok;Лучшее художественное воплощение — Tunic;Лучшая британская игра — RollerDrome;Лучшая дебютная игра — Tunic;Лучшая эволюционирующая игра — Final Fantasy XIV Online;Лучшая игра для всей семьи — Kirby and the Forgotten Land;Лучшая игра «вне развлечений» — Endling — Extinction is Forever;Лучший геймдизайн — Vampire Survivors;Лучший мультиплеер — Elden Ring;Лучшая музыка — God of War: Ragnarok;Лучший звук — God of War Ragnarök;Лучшее повествование — Immortality;Лучший оригинальный проект — Elden Ring;Лучший актёр озвучки главной роли — Кристофер Джадж (Кратос в God of War: Ragnarok);Лучший актёр озвучки роли второго плана — Лайя ДеЛеон Хэйес (Ангрбода в God of War: Ragnarok);Лучшие технические достижения — Horizon Forbidden West.