Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой

GamesVoice презентовала 23-минутный пролог Hogwarts Legacy, который был озвучен актёрами студии. Судя по ролику, фанатов ждёт действительно качественная локализация новой игры по «Гарри Поттеру».
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Представители GamesVoice подчеркнули, что сведеньями о задействованных актёрах, а также об объёме уже проделанных работ они расскажут в будущих выпусках дневников озвучки.
В конце прошлой недели GamesVoice поделилась вторым видеодневником русской озвучки игры Hogwarts Legacy. Актриса дубляжа Алёна Андронова рассказала в нём о работе над озвучкой нового приключения по вселенной «Гарри Поттера». Она также объяснила разницу между пиратским и официальным дубляжом.