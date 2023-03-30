Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой

GamesVoice презентовала 23-минутный пролог Hogwarts Legacy, который был озвучен актёрами студии. Судя по ролику, фанатов ждёт действительно качественная локализация новой игры по «Гарри Поттеру».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Hogwarts Legacy: геймплейная демонстрация пролога с русской озвучкой

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Представители GamesVoice подчеркнули, что сведеньями о задействованных актёрах, а также об объёме уже проделанных работ они расскажут в будущих выпусках дневников озвучки.