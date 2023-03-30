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37 минут назад

Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой

Чемпионат.com

GamesVoice презентовала 23-минутный пролог Hogwarts Legacy, который был озвучен актёрами студии. Судя по ролику, фанатов ждёт действительно качественная локализация новой игры по «Гарри Поттеру».

Студия GamesVoice показала целых 20 минут Hogwarts Legacy с русской озвучкой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Hogwarts Legacy: геймплейная демонстрация пролога с русской озвучкой

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Представители GamesVoice подчеркнули, что сведеньями о задействованных актёрах, а также об объёме уже проделанных работ они расскажут в будущих выпусках дневников озвучки.

В конце прошлой недели GamesVoice поделилась вторым видеодневником русской озвучки игры Hogwarts Legacy. Актриса дубляжа Алёна Андронова рассказала в нём о работе над озвучкой нового приключения по вселенной «Гарри Поттера». Она также объяснила разницу между пиратским и официальным дубляжом.

Игры,Гарри Поттер,
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