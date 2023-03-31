Последнее обновление PS5 устранило проблему с библиотекой игр

Запустив бету в начале февраля, последнее обновление системы PS5 было выпущено в начале марта. В дополнение к голосовому чату Discord добавлена возможность начать или запросить сеанс совместного использования экрана с другом из его профиля. Оно также добавило поддержку переменной частоты обновления для дисплеев, поддерживающих разрешение 1440p.