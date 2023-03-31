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16 минут назад

Последнее обновление PS5 устранило проблему с отображением библиотеки игр

ITZine.ru

Sony Interactive Entertainment выпустила новое обновление программного обеспечения PS5. Компания заявила, что обновление программного обеспечения PlayStation 5 версии 23.01-07.01.01 устраняет проблему с отображением содержимого игровой библиотеки.

Последнее обновление PS5 устранило проблему с библиотекой игр
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Запустив бету в начале февраля, последнее обновление системы PS5 было выпущено в начале марта. В дополнение к голосовому чату Discord добавлена возможность начать или запросить сеанс совместного использования экрана с другом из его профиля. Оно также добавило поддержку переменной частоты обновления для дисплеев, поддерживающих разрешение 1440p.

Другие новые функции включали возможность передачи данных между PlayStation 5, возможность загрузки снимков игры в приложение PlayStation, использование голосовых команд для захвата видеоклипов, а также возможность сортировки и фильтрации игр при добавлении в список.

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