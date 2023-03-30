Ритейлеры России хотят отказаться от продажи дисковых версий игр для PC

Спрос на дисковые копии игр для PC оказался настолько низким, что крупные российские ритейлеры планируют отказаться от их продажи в скором времени. Как отмечают «Известия», диски таких игр как The Last Of Us Part I, Resident Evil 4 Remake и Hogwarts Legacy уже не попадут в Россию.

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Это связано с тем, что потребитель привык покупать диски по низким ценам. Если игра продаётся по повышенной стоимости, то товар просто не распродаётся. А ценник формируется с учётом доставки в страну и НДС. К примеру, стоимость «Ведьмак 3: Дикая Охота» выросла с 2 тыс до 4 тыс рублей.