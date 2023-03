Ритейлеры России хотят отказаться от продажи дисковых версий игр для PC

Спрос на дисковые копии игр для PC оказался настолько низким, что крупные российские ритейлеры планируют отказаться от их продажи в скором времени. Как отмечают «Известия», диски таких игр как The Last Of Us Part I, Resident Evil 4 Remake и Hogwarts Legacy уже не попадут в Россию.