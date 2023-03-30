$76.45+0.1482.39-0.75

Ритейлеры России хотят отказаться от продажи дисковых версий игр для PC

Спрос на дисковые копии игр для PC оказался настолько низким, что крупные российские ритейлеры планируют отказаться от их продажи в скором времени. Как отмечают «Известия», диски таких игр как The Last Of Us Part I, Resident Evil 4 Remake и Hogwarts Legacy уже не попадут в Россию.

Ритейлеры России хотят отказаться от продажи дисковых версий игр для PC
© Игромания.ру

Это связано с тем, что потребитель привык покупать диски по низким ценам. Если игра продаётся по повышенной стоимости, то товар просто не распродаётся. А ценник формируется с учётом доставки в страну и НДС. К примеру, стоимость «Ведьмак 3: Дикая Охота» выросла с 2 тыс до 4 тыс рублей.

Как сообщает издание, за прошлый год россияне приобрели 80 тыс дисков с играми, из которых только 8 тыс для PC, остальные — для PlayStation и Xbox. По словам менеджера игрового направления M.Game в «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Епишина, «игры на дисках для PC остались востребованными у узкой аудитории геймеров», в том числе коллекционеров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий