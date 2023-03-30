Blizzard скоро ответит на все жалобы игроков по поводу беты Diablo 4

Генеральный директор Blizzard и ответственный за франшизу Diablo Род Фергюссон заявил, что он и его команда изучают все отзывы игроков на бету четвёртой части культового ролевого цикла. А через пару недель студия расскажет, как будет решать проблемы игры.
Фергюссон также поблагодарил игроков за помощь в тестировании Diablo 4 и за терпение.
Мы изучаем все ваши отзывы и через пару недель представим обновлённую информацию о том, что мы услышали и над чем работаем. Спасибо за помощь в тестировании бета-версии и ваше терпение.
Некоторые участники открытого тестирования Diablo 4 столкнулись с проблемой, которая впервые образовалась в закрытой бете — с перегревом видеокарт.
Открытая бета завершилась 27 марта, а выход полной версии Diablo 4 намечен на 2 июня. Игра будет доступна на ПК и консолях.