HellRaisers первой из Восточной Европы прошла на ESL One Berlin Major 2023

Коллектив HellRaisers смог отобраться на ESL One Berlin Major 2023, который пройдет с 26 апреля по 7 мая в столице Германии. Состав с российскими игроками одолел Natus Vincere со счётом 2:1.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Эта победа стала шестой во втором туре и позволила клубу пройти на мейджор первым. А вот «рождённые побеждать» рискуют снова вылететь из первого дивизиона. Сейчас у клуба — одна победа в шести матчах.

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В эти минуты началась встреча Spirit и Virtus.pro. «Драконы» также выиграли пять из пяти поединков. И могут досрочно пройти на берлинский мейджор.