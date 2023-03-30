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41 минуту назад

HellRaisers первой из Восточной Европы прошла на ESL One Berlin Major 2023

Игромания.ру

Коллектив HellRaisers смог отобраться на ESL One Berlin Major 2023, который пройдет с 26 апреля по 7 мая в столице Германии. Состав с российскими игроками одолел Natus Vincere со счётом 2:1.

HellRaisers первой из Восточной Европы прошла на ESL One Berlin Major 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Эта победа стала шестой во втором туре и позволила клубу пройти на мейджор первым. А вот «рождённые побеждать» рискуют снова вылететь из первого дивизиона. Сейчас у клуба — одна победа в шести матчах.

liquipedia.net

В эти минуты началась встреча Spirit и Virtus.pro. «Драконы» также выиграли пять из пяти поединков. И могут досрочно пройти на берлинский мейджор.

Поединки второго цикла Dota Pro Circuit для Восточной Европы продлятся до 2 апреля. Призовой фонд турнира составит $205 тыс и 920 очков DPC.

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