HellRaisers первой из Восточной Европы прошла на ESL One Berlin Major 2023

Коллектив HellRaisers смог отобраться на ESL One Berlin Major 2023, который пройдет с 26 апреля по 7 мая в столице Германии. Состав с российскими игроками одолел Natus Vincere со счётом 2:1.
Эта победа стала шестой во втором туре и позволила клубу пройти на мейджор первым. А вот «рождённые побеждать» рискуют снова вылететь из первого дивизиона. Сейчас у клуба — одна победа в шести матчах.
В эти минуты началась встреча Spirit и Virtus.pro. «Драконы» также выиграли пять из пяти поединков. И могут досрочно пройти на берлинский мейджор.
Поединки второго цикла Dota Pro Circuit для Восточной Европы продлятся до 2 апреля. Призовой фонд турнира составит $205 тыс и 920 очков DPC.