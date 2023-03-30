Слияние Nightdive с Atari не помешает разработке новых игр

«Atari придерживается тех же принципов возвращения классики, которым следует Nightdive. Мы собираемся двигаться вперёд.

Мы верим, что благодаря этому партнёрству будет не только то же количество игр, что и раньше, но даже больше.



Не будет никаких радикальных изменений без нашего согласия. Наше сотрудничество продолжается довольно долго, поэтому в нём есть элемент доверия».



Ларри Куперман