Слияние Nightdive с Atari не помешает разработке новых игр
В этом месяце стало известно, что Atari покупает разработчиков ремейка System Shock — студию Nightdive. Бизнес-директор Ларри Куперман поспешил развеять опасения игроков, которые были обеспокоены заинтересованностью Atari в криптовалютах и NFT.
По его словам, Atari придерживается того же отношения к классическим играм, что и сама студия, поэтому Nightdive продолжит делать то, что у неё лучше всего получается. Радикальных изменений не предвидится: директор Atari Уэйд Розен поддерживал команду инвестициями с 2019 года, а все решения будут приниматься совместно.
«Atari придерживается тех же принципов возвращения классики, которым следует Nightdive. Мы собираемся двигаться вперёд.
Мы верим, что благодаря этому партнёрству будет не только то же количество игр, что и раньше, но даже больше.
Не будет никаких радикальных изменений без нашего согласия. Наше сотрудничество продолжается довольно долго, поэтому в нём есть элемент доверия».
Ларри Куперман
Ближайшим проектом студии станет ремейк System Shock, который был перенесён на 30 мая.