Авторы Dead by Daylight рассказали о первых месяцах поддержки Meet Your Maker

Авторы Meet Your Maker показали «дорожную карту» экспериментальной игры. Первое крупное обновление выйдет в июне, а до этого будут небольшие и регулярные патчи. Напомним, что владельцы подписки PS Plus могут начать играть бесплатно в день выхода.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

18 апреля выйдет новый набор декораций, тема которого заключается в сочетании органики и промышленных материалов. Постоянно будут добавляться модификации и ловушки, приобретаемые за игровую валюту.

В июне выйдет первое крупное обновление — Sector 1: Dreadshore. Его особенность заключается в новом секторе для строительства, который будет отличаться от предыдущего. Больше подробностей на данный момент нет. Тогда же появятся новые хранитель, улучшаемое оружие, ловушка и страж. Все они привязаны к тематике будущего сектора. Будет добавлен и косметический набор Dreadshore.