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1 час назад

Авторы Dead by Daylight рассказали о первых месяцах поддержки Meet Your Maker

Игромания.ру

Авторы Meet Your Maker показали «дорожную карту» экспериментальной игры. Первое крупное обновление выйдет в июне, а до этого будут небольшие и регулярные патчи. Напомним, что владельцы подписки PS Plus могут начать играть бесплатно в день выхода.

Авторы Dead by Daylight рассказали о первых месяцах поддержки Meet Your Maker
Фото: Игромания.руИгромания.ру

18 апреля выйдет новый набор декораций, тема которого заключается в сочетании органики и промышленных материалов. Постоянно будут добавляться модификации и ловушки, приобретаемые за игровую валюту.

В июне выйдет первое крупное обновление — Sector 1: Dreadshore. Его особенность заключается в новом секторе для строительства, который будет отличаться от предыдущего. Больше подробностей на данный момент нет. Тогда же появятся новые хранитель, улучшаемое оружие, ловушка и страж. Все они привязаны к тематике будущего сектора. Будет добавлен и косметический набор Dreadshore.

Meet Your Maker выйдет на PC, PlayStation и Xbox уже 4 апреля. Игра посвящена строительству баз и набегам на вражеские укрытия. Открытый бета-тест прошёл в феврале.

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