Все детали обновления 3.6. для Genshin Impact раскроют уже завтра

Завтра, 31 марта, авторы Genshin Impact проведут на Twitch большую презентацию обновления 3.6. Стрим стартует завтра в 15:00 мск.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Из этого стрима вы узнаете подробности о новом контенте и других обновлениях в версии 3.6. Вас также ждут промокоды и другие отличные трофеи! Следите за нашими каналами. Скоро увидимся, Путешественники!

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Специальный стрим также выйдет 31 марта в 16:00 мск на официальном YouTube-канале игры.

Уже известно, что с новым обновлением в игру добавят двух новых героев — Бай Чжу (пять звёзд) и Кавеха (четыре звезды). Больше информации авторы раскроют на трансляции. Сам апдейт выйдет 12 апреля.