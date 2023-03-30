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51 минуту назад

Фанаты PlayStation хотели бы увидеть возрождение серии Resistance

Игромания.ру

Посетители форума ResetEra поучаствовали в вопросе про интересующие их серии шутеров PlayStation, которые нужно возродить — лидером оказалась Resistance.

Фанаты PlayStation хотели бы увидеть возрождение серии Resistance
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Обсуждение поднялось на фоне историй с Call of Duty, которую Sony боится потерять из-за сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Поэтому фанаты предложили Sony вспомнить о собственных франшизах, которые та могла бы вернуть и сделать конкурентом CoD.

Среди двух других доступных вариантов были предложены Socom и Killzone. Однако победителем вышла именно Resistance. Первая игра серии с подзаголовоком Fall of Man появилась на PS3 ещё в 2006 году, после чего последовало два продолжения — в 2008 и 2011 годах. Оригинал рассказывал про вторжение пришельцев в 1950-х, которое нужно было остановить силам США и Британии.

Кроме того, в 2009 году на PSP вышел спин-офф Resistance: Retribution, а последней частью франшизы стала Resistance: Burning Skies для PS Vita (2012 год). Над основными играми серии при этом трудилась студия Insomniac Games, которая позже занялась «Человеком-пауком».

Учитывая планы последней на развитие истории Питера Паркера и игру про Росомаху, которая находится в производстве, вряд у студии получится в ближайшее время вернуться к своей старой серии. Но ею могут заняться и новые авторы.

Игры,Microsoft,
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