Фанаты PlayStation хотели бы увидеть возрождение серии Resistance

Посетители форума ResetEra поучаствовали в вопросе про интересующие их серии шутеров PlayStation, которые нужно возродить — лидером оказалась Resistance.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Обсуждение поднялось на фоне историй с Call of Duty, которую Sony боится потерять из-за сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Поэтому фанаты предложили Sony вспомнить о собственных франшизах, которые та могла бы вернуть и сделать конкурентом CoD.

Среди двух других доступных вариантов были предложены Socom и Killzone. Однако победителем вышла именно Resistance. Первая игра серии с подзаголовоком Fall of Man появилась на PS3 ещё в 2006 году, после чего последовало два продолжения — в 2008 и 2011 годах. Оригинал рассказывал про вторжение пришельцев в 1950-х, которое нужно было остановить силам США и Британии.

Кроме того, в 2009 году на PSP вышел спин-офф Resistance: Retribution, а последней частью франшизы стала Resistance: Burning Skies для PS Vita (2012 год). Над основными играми серии при этом трудилась студия Insomniac Games, которая позже занялась «Человеком-пауком».