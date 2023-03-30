В Counter-Strike 2 может появиться популярная функция из Fortnite

Подобные «эмоции» уже давно доступны в Fortnite, Overwatch и других популярных онлайн-шутерах. С их помощью игроки могут заставить своего персонажа танцевать или показывать какой-нибудь жест.

По словам датамайнера, подобные намеки на эмодзи находили еще в 2017-м, но идея не ушла дальше находок поклонников. Не исключено, что с переходом CS:GO на движок Source 2 компания Valve решит добавить популярную функцию. Counter-Strike 2 еще не успела выйти, а уже погрязла в читерстве Полноценный релиз Counter-Strike 2 запланирован на лето 2023 года. Заглавное фото: Reddit