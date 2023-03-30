$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

В Counter-Strike 2 может появиться прикольная функция из Fortnite и Overwatch

Cq.ru

Похоже, фанаты раскрыли еще одно нововведение в Counter-Strike 2. Автор телеграм-канала «Молескорлупа» обнаружил в файлах игры анимации насмешек.

В Counter-Strike 2 может появиться популярная функция из Fortnite
Фото: Cq.ruCq.ru

Подобные «эмоции» уже давно доступны в Fortnite, Overwatch и других популярных онлайн-шутерах. С их помощью игроки могут заставить своего персонажа танцевать или показывать какой-нибудь жест.

Cq.ru

По словам датамайнера, подобные намеки на эмодзи находили еще в 2017-м, но идея не ушла дальше находок поклонников. Не исключено, что с переходом CS:GO на движок Source 2 компания Valve решит добавить популярную функцию. Counter-Strike 2 еще не успела выйти, а уже погрязла в читерстве Полноценный релиз Counter-Strike 2 запланирован на лето 2023 года. Заглавное фото: Reddit

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий