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44 минуты назад

Стали известны цена и характеристики видеокарты RTX 4070

Чемпионат.com

По информации издания VideoCardz, видеокарта RTX 4070 будет продаваться за $600 (примерно 46 тыс. рублей). В издании отметили, что цена хоть и установлена, но она может измениться, поскольку NVIDIA часто прибегает к внезапной корректировке цен.

Стали известны цена и характеристики видеокарты RTX 4070
Фото: NVIDIANVIDIA

RTX 4070 будет стоить на $200 (примерно 15 тыс. рулей) дешевле, чем RTX 4070 Ti, и на $100 больше рекомендуемой цены видеокарты RTX 3070.

Что касается спецификаций, у RTX 4070 будет столько же ядер, сколько и у RTX 3070, но память устройства будет обновлена до технологии GDDR6X, а объём увеличится на 4 ГБ. Несмотря на более узкую шину памяти, у видеокарты будет более высокая максимальная пропускная способность. Устройство будет потреблять 200 Вт, и это меньше, чем у RTX 4070 Ti и RTX 3070.

Старт продаж RTX 4070 запланирован на 13 апреля.

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