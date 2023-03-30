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29 минут назад

Counter-Strike 2 ещё не вышла, а в ней уже появились читеры

Ferra.ru

Долгожданная Counter-Strike 2, последняя итерация популярного шутера от первого лица, недавно вышла на закрытое бета-тестирование.

Counter-Strike 2 ещё не вышла, а в ней уже появились читеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Несмотря на заверения Valve о том, что читеры не получат доступ к игре, известный стример TimTheTatman сообщил, что во время одного из своих матчей он столкнулся с нарушителем.

Есть предположение, что злоумышленники могли получить доступ к закрытой бете через купленные учётные записи, так как некоторые пользователи начали продавать свои аккаунте с бета-доступом.

Отметим, что в течение двух дней после анонса, пиратские копии игры уже появились на популярных торрент-трекерах.

К слову, несмотря на проблемы с читерами, компания PGL объявила о проведении первого в истории турнира по Counter-Strike 2, что свидетельствует об уверенности в будущем игры.

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