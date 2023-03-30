Слух: Microsoft готовит новый Xbox-контроллер с сенсорным экраном

В Сети появилась информация, согласно которой Microsoft работает над обновленной версией своего геймпада для Xbox Series X/S.
Об этом стало известно благодаря свежему патенту корпорации, который описывает новый контроллер, оснащённый сенсорной панелью в центральной части устройства. Нечто подобное можно уже сейчас увидеть в контроллере DualSense для PlayStation 5.
Правда, от новинка от Microsoft будет отличаться от японского аналога тем, что их сенсорная панель будет не просто областью, а полноценным экраном. На нём потенциально могут отображаться пользовательские настройки, уровень заряда батареи и другие второстепенные параметры.
Напомним, что ранее в декабре 2022 года Microsoft также зарегистрировала патент на геймпад с IPS-экраном. Это, по мнению специалистов, явно свидетельствует о том, что технологический гигант активно изучает инновации для своих игровых контроллеров.