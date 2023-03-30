Ремейк The Last of Us сравнили на ПК и PS5

На канале ElAnalistaDeBits, автор которого занимается сравнениями различных версий игр, вышло видео, в котором можно увидеть отличия ремейка The Last of Us на ПК и PS5. Также есть сравнения со Steam Deck.

В целом ПК-версия не особо сильно отличается от версии игры для PS5. В некоторых моментах проект выглядит чуть красивее и более детализировано, но это незначительно. На Steam Deck ремейк выглядит ожидаемо слабо.