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1 час назад

СМИ: PlayStation VR2 показала слабый старт продаж

Игромания.ру

Как сообщает издание Bloomberg, гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 продемонстрировала довольно слабый старт продаж.

PlayStation VR2 показала слабый старт продаж
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По прогнозам, Sony Group Corporation удастся реализовать только 270 тыс. устройств в период с 22 февраля до конца марта. При этом в прошлом году компания ставила перед собой амбициозную цель — произвести около 2 млн устройств к марту 2023-го года.

Франсиско Джеронимо, являющийся вице-президентом аналитической компании IDC, отмечает, что «в нынешних экономических условиях, когда люди во всём мире сталкиваются с ростом стоимости жизни, повышением процентных ставок и увеличивающимся числом увольнений, VR-гарнитуры не являются приоритетом для большинства потребителей».

Руководитель Sony Хироки Тотоки недавно заявил, что PlayStation VR2 за свой жизненный цикл сможет превзойти показатель продаж оригинальной PlayStation VR, который составил более 5 млн устройств. Однако, как подчёркивает Bloomberg, это вряд ли можно будет считать успехом. Более доступная и недорогая VR-гарнитура Quest компании Meta*, к примеру, на сегодняшний день может похвастаться более 20 млн проданных устройств.

Аналитики считают, что Sony должна снизить цену PlayStation VR2, которая сейчас стоит 549 долларов, чтобы «избежать полной катастрофы».

Напомним, что несколько дней назад продажи PlayStation VR2 начались и в российской рознице — стоимость устройства составила 70 тысяч рублей. Главным эксклюзивом гарнитуры на данный момент является Horizon Call of the Mountain.

*Meta внесена в перечень организаций, в отношении которых судом принято решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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