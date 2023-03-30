EA уволит около 800 сотрудников по всему миру

Electronic Arts решила уволить около 800 сотрудников по всему миру после оценки своих грядущих проектов и реструктурирования некоторых команд.

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Сообщается, что сейчас компания уделяет больше внимания своему портфолио, поэтому отказывается от проектов, которые не способствуют укреплению текущей стратегии. По словам главы EA Эндрю Уилсона, увольнение около 6% сотрудников — это самое сложное в данном вопросе, поэтому процессом занимаются «с максимальной осторожностью и уважением».

EA сосредоточена на том, чтобы «предоставлять ещё больше удивительных игр ещё большему количеству людей по всему миру». Как отмечает Уилсон, будущее развлечений лежит в интерактивности, и EA лучше других команд подготовлена к тому, чтобы возглавить эту трансформацию.