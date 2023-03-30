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13 минут назад

Square Enix выпустит набор NFT коллекционных карточек Final Fantasy 7

ITZine.ru

Square Enix объявила, что выпустит набор коллекционных карт Final Fantasy VII, который будет включать в себя NFT. Коллекция под названием Final Fantasy VII Anniversary Art Museum: Digital Card Plus состоит из 207 карт.

Square Enix выпустит набор NFT коллекционных карточек Final Fantasy 7
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Каждый пакет стоимостью 440 йен содержит шесть реальных карт, а также одну «цифровую обменную карту». Затем ее можно обменять на версию карты NFT. Компания заявляет, что можно получить версию NFT любой из 207 физических карт.

Square Enix отмечает, что «нет верхнего предела» количества карт NFT, которые можно выкупить, и что их еще нельзя передавать или перепродавать. Компания также добавляет, что если сервис Enjin когда-либо прекратит работу, возможно, вы не сможете просматривать или использовать цифровую карту в будущем.

Itzine.ru

Это последний из NFT-проектов Square Enix. Ранее в этом месяце издатель выпустил трейлер Symbiogenesis, первой попытки создать игру с использованием технологии NFT и блокчейна.

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