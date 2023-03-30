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2 часа назад

Microsoft сначала увеличила охват поисковика Bing, а теперь добавила туда больше рекламы

Ferra.ru

Microsoft сначала увеличила охват поисковика Bing, а теперь добавила туда больше рекламы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Поисковая система Microsoft Bing, куда недавно добавили чат-бот на нейросети, пережила всплеск популярности благодаря своим возможностям поиска, управляемого искусственным интеллектом. Теперь компания добавила рекламу в ответы чат-бота.

Реклама в ответах чат-бота появляется в виде гиперссылок со словом "реклама" (AD) рядом с нужной вам информацией. В настоящее время эти рекламные ссылки появляются не постоянно.

Недавно благодаря патенту корпорации стало известно, что компания разрабатывает новый контроллер, оснащённый сенсорной панелью в центральной части устройства. Нечто подобное можно уже сейчас увидеть в контроллере DualSense для PlayStation 5. Однако новинка Microsoft будет отличаться от японского аналога тем, что их сенсорная панель будет не просто областью, а полноценным экраном.

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