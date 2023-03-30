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24 минуты назад

Раскрыта дата релиза самой дешёвой видеокарты NVIDIA серии RTX 40XX

Ferra.ru

Вряд ли для кого-то секрет, что NVIDIA готовится к выпуску бюджетной игровой видеокарты RTX 4050. Теперь же стали известны сроки релиза новинки.

Раскрыта дата релиза самой дешёвой видеокарты NVIDIA серии RTX 40XX
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным инсайдеров, случится это уже в июне 2023 года. Что интересно, выход адаптера происходит на фоне продолжающегося расширения линейки Ada Lovelace. Причём как в сегменте настольных моделей, так и ноутбучных.

RTX 4050, ориентированная на бюджетных геймеров, предположительно будет иметь урезанный графический процессор AD107 и 6 ГБ видеопамяти. Подробные технические характеристики пока не раскрываются, но инсайдеры отрасли ожидают, что карта обеспечит впечатляющую производительность при конкурентоспособной цене.

Отметим, что свежая утечка совпадает с предыдущими упоминаниями о коробках RTX 4050 производства GALAX на выставке 2022 года, что позволяет предположить, что сроки запуска могут быть точными.

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