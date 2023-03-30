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9 минут назад

Новый драйвер AMD призван помочь с проблемами The Last of Us Part I на PC

Игромания.руиещё 1

AMD выпустила новый драйвер 22.40.43.05, призванный исправить проблемы лишь одной игры на PC — свежего порта The Last of Us: Part I.

Новый драйвер AMD призван помочь с багами The Last of Us Part I на ПК
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее игроки столкнулись с багами и другими техническими проблемами проекта Naughty Dog, что отразилось на оценках в Steam — сейчас у него лишь 36% положительных отзывов (почти 9 тысяч обзоров). При этом свежий драйвер будет актуален для основных карт Radeon, которые поддерживает игра.

Поможет ли новинка исправить ситуацию — пока непонятно, но прошлый хотфикс от самой Naughty Dog никаких реальных изменений не привнёс. Разработчики продолжают собирать информацию о жалобах пользователей, стремясь улучшить положение.

Релиз The Last of Us: Part I состоялся на PC 28 марта, а фанаты уже успели сравнить графику с версией проекта на PS5.

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