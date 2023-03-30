Новый драйвер AMD призван помочь с багами The Last of Us Part I на ПК

Ранее игроки столкнулись с багами и другими техническими проблемами проекта Naughty Dog, что отразилось на оценках в Steam — сейчас у него лишь 36% положительных отзывов (почти 9 тысяч обзоров). При этом свежий драйвер будет актуален для основных карт Radeon, которые поддерживает игра.