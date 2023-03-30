Первый патч для The Last of Us на ПК ничего не исправил

Naughty Dog выпустила первый патч для ПК-версии The Last of Us. Обновление весит всего 36 МБ и нацелено на улучшение общей стабильности игры, а также на сбор более точной информации о вылетах игроков, чтобы побыстрее найти причину неполадок.

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К сожалению, апдейт никак не повлиял на ужасную оптимизацию игры. Пользователи сообщают, что после обновления игра продолжает тормозить и вылетать, а у некоторых она стала работать даже хуже, чем раньше.