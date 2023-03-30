$76.45+0.1482.39-0.75
40 минут назад

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» стала самой продаваемой игрой февраля

Чемпионат.comиещё 1

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» — самая продаваемая игра февраля 2023 года, несмотря на очередной скачок продаж ремейка The Last of Us. Этой информацией поделился известный аналитик Мэт Пискателла.

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» стала самой продаваемой игрой февраля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным Мэтта, Hogwarts Legacy в прошедшем феврале стала самой продаваемой игрой на Xbox Series, PlayStation 5 и на ПК в Steam. Пискателла отметил, что новое приключение по вселенной «Гарри Поттера» — самая продаваемая игра текущего года. Она без проблем обошла по продажам хитовые Call of Duty: Modern Warfare 2, ремейк Dead Space, Madden NFL 23 и FIFA 23.

Топ-10 самых продаваемых игр февраля на всех платформах (по данным Мэта Пискателлы)

  1. Hogwarts Legacy.
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2.
  3. Dead Space (ремейк).
  4. Madden NFL 23.
  5. FIFA 23.
  6. The Last of Us (ремейк).
  7. Elden Ring.
  8. Wild Hearts.
  9. Like a Dragon: Ishin!
  10. Octopath Traveler 2.

Геймер и фанат «Гарри Поттера» под ником Alex Trin недавно разработал модификацию, которая локализует на русский язык все текстуры и надписи в Hogwarts Legacy. Автор «кириллизировал» более 50 шрифтов, которые изначально доступны только на латинице, — многих из них нет в свободном доступе.

Игры,Русский язык,Гарри Поттер,ФИФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий