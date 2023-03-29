Популярная игра от создателей GTA перестала работать

Пользователи заметили, что после обновления они не могут запустить Red Dead Redemption 2 через Rockstar Games Launcher. Отмечается, что компания Microsoft признала этот сбой и ведет работу над его устранением совместно со студией Rockstar Games. Причина сбоя в Red Dead Redemption 2 пока не выяснена. Также неизвестно, как сбой повлиял на другие игры, в том числе на Grand Theft Auto V от этой же студии. На данный момент единственным способом решить проблему является обновление до актуальной версии Windows 11 22H2, на которой игра работает в штатном режиме.