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12 минут назад

Microsoft "сломала" Red Dead Redemption 2 обновлением для Windows 11

Газета.Ru

Популярная игра Red Dead Redemption 2 перестала работать на компьютерах под управлением Windows 11. Причиной поломки послужило выпущенное 28 марта компанией Microsoft обновление KB5023774, сообщает портал Insider-Gaming.

Популярная игра от создателей GTA перестала работать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пользователи заметили, что после обновления они не могут запустить Red Dead Redemption 2 через Rockstar Games Launcher. Отмечается, что компания Microsoft признала этот сбой и ведет работу над его устранением совместно со студией Rockstar Games. Причина сбоя в Red Dead Redemption 2 пока не выяснена. Также неизвестно, как сбой повлиял на другие игры, в том числе на Grand Theft Auto V от этой же студии. На данный момент единственным способом решить проблему является обновление до актуальной версии Windows 11 22H2, на которой игра работает в штатном режиме.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Microsoft встроила навязчивую рекламу в Windows 11 прямо в меню "Пуск".

Игры,Microsoft,
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