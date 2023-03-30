Флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 с 24 ГБ памяти подешевели

Представленную в сентябре 2022 года флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 начали продавать по рекомендованной розничной цене (РРЦ), которая составляет $1,6 тыс. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Отмечается, что ввиду высокого спроса в начале продаж флагманская видеокарта RTX 4090 продавалась по цене в $1,7-1,8 тыс. Спустя только полгода с презентации ее стоимость опустилась до уровня РРЦ.

Так, в США модель GeForce RTX 4090 можно найти по цене от $1600, в то время как в Европе — уже от €1680. Отмечается, что в Европе самые дешевые версии представлены компаниями Gainward и Palit, а в США по самой низкой цене предлагается MSI Gaming GeForce RTX 4090.

Также стоит учитывать, что более высокая стоимость европейских моделей обусловлена тем, что в нее входят налоги, которые не внесены в американские ценники.