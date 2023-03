Геймеры раскритиковали релиз The Last of Us на ПК

Порт The Last of Us на ПК собрал отрицательные отзывы. Об этом сообщает издание Game Rant.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Журналисты медиа обратили внимание на игру The Last of Us Part I, релиз которой на компьютерах состоялся 28 марта. Согласно сервису Steam, на котором была представлена игра, тайтл от студии Naughty Dog имеет в основном отрицательные отзывы — пользователи пожаловались на плохую оптимизацию.

Судя по странице с отзывами, геймеры раскритиковали игру за проблемы с графикой и оборудованием, частые сбои, прерывистое движение камеры, высокую нагрузку на процессор и видеокарту.

«Игра вылетает с ошибкой, игра вылетает без ошибки, игра зависает до такой степени, что даже после того как она вылетает, комп превращается в камушек», — заявил пользователь под ником 404. «Очень хитрый ход Sony, заставить меня ждать почти два часа компиляции шейдеров в надежде, что, когда это завершится, я наконец смогу насладиться игрой», — заметил Tony. «Так портировать — это надо уметь!» — заключил посетитель сервиса под ником «Реалии мира».

В Naughty Dog пока никак не отреагировали на ситуацию. В компании лишь отметили, что будут и дальше адаптировать свои игры для ПК.