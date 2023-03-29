Геймеры раскритиковали релиз The Last of Us на ПК

«Игра вылетает с ошибкой, игра вылетает без ошибки, игра зависает до такой степени, что даже после того как она вылетает, комп превращается в камушек», — заявил пользователь под ником 404. «Очень хитрый ход Sony, заставить меня ждать почти два часа компиляции шейдеров в надежде, что, когда это завершится, я наконец смогу насладиться игрой», — заметил Tony. «Так портировать — это надо уметь!» — заключил посетитель сервиса под ником «Реалии мира».