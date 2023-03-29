Square Enix выпустит коллекционные NFT-карточки по Final Fantasy 7

Square Enix, которая разрабатывает блокчейн-проект Symbiogenesis, объявила о скором выпуске набора NFT-карточек, посвящённых годовщине Final Fantasy VII. Коллекция получила название Anniversary Art Museum Digital Card Plus и будет состоять из 207 изображений.
Каждая упаковка, стоимостью в 440 йен, будет содержать шесть физических карт, а также одну цифровую в формате NFT. Square Enix отмечает, что предела по количеству собранных цифровых карт нет, но передавать их кому-то другому на данный момент нельзя. Кроме того, доступ к коллекции может быть потерян в случае закрытия NFT-кошелька.
Такая активность в отношении легендарной части франшизы Final Fantasy неудивительна. В Японии празднуется официальный день игры, а оригинальная Final Fantasy VII продалась тиражом свыше 14 миллионов копий. В разработке находится вторая глава ремейка, получившая подзаголовок Rebirth.