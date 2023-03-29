Square Enix выпустит коллекционные NFT-карточки по Final Fantasy 7

Каждая упаковка, стоимостью в 440 йен, будет содержать шесть физических карт, а также одну цифровую в формате NFT. Square Enix отмечает, что предела по количеству собранных цифровых карт нет, но передавать их кому-то другому на данный момент нельзя. Кроме того, доступ к коллекции может быть потерян в случае закрытия NFT-кошелька.