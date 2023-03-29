В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Создатели антипиратской защиты Denuvo выступили против эмуляции видеоигр

Создатели популярной антипиратской защиты Denuvo выпустили электронную книгу, посвящённую вреду от эмуляторов. В ней авторы сообщают, что эмуляция игр угрожает индустрии и снижает доходы разработчиков видеоигр и крупных издателей.

Создатели антипиратской защиты Denuvo выступили против эмуляции видеоигр
© Чемпионат.com

Эмулятор — специальная программа, позволяющая эмулировать работу консоли и запускать видеоигры с других платформ на ПК.

В качестве аргументов авторы приводят в том числе эмулятор Nintendo Switch — Yuzu. Как считают в одноимённой компании Denuvo, программа позволяет запускать даже только вышедшие проекты консоли на ПК. И этим пользуются очень многие игроки, которые в теории могли бы приобрести Switch и саму игру, но не делают этого из-за пиратских возможностей.

При этом в Denuvo отмечают, что в целом эмуляторы действительно полезны: они позволяют сохранить наследие видеоигр и могут использоваться в том числе владельцами консолей, которые хотят запустить свои любимые игры в повышенном разрешении и с увеличенной частотой кадров. Однако общую тенденцию на пиратство новинок для Switch авторы называют тревожной.

Ранее Denuvo также представила технологию антипиратской защиты от эмуляторов Nintendo Switch. Неизвестно, применялась ли она японской компанией на практике.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий