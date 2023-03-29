Создатели антипиратской защиты Denuvo выступили против эмуляции видеоигр

Создатели популярной антипиратской защиты Denuvo выпустили электронную книгу, посвящённую вреду от эмуляторов. В ней авторы сообщают, что эмуляция игр угрожает индустрии и снижает доходы разработчиков видеоигр и крупных издателей.

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Эмулятор — специальная программа, позволяющая эмулировать работу консоли и запускать видеоигры с других платформ на ПК.

В качестве аргументов авторы приводят в том числе эмулятор Nintendo Switch — Yuzu. Как считают в одноимённой компании Denuvo, программа позволяет запускать даже только вышедшие проекты консоли на ПК. И этим пользуются очень многие игроки, которые в теории могли бы приобрести Switch и саму игру, но не делают этого из-за пиратских возможностей.

При этом в Denuvo отмечают, что в целом эмуляторы действительно полезны: они позволяют сохранить наследие видеоигр и могут использоваться в том числе владельцами консолей, которые хотят запустить свои любимые игры в повышенном разрешении и с увеличенной частотой кадров. Однако общую тенденцию на пиратство новинок для Switch авторы называют тревожной.