Состоялся релиз DLC для Metal: Hellsinger с новыми песнями и оружием

Для ритм-шутера Metal: Hellsinger вышло дополнение Dream of the Beast, куда входят новые композиции, оружие и другой контент.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

О наполнении DLC напомнили в релизном трейлере новинки. Игроки получат три стильных скина, пушку «Алая правая рука» и две свежих песни — Dream of the Beast и Leviathan. За последние отвечали вокалистка Кристина Скаббия из группы Lacuna Coil и Уилл Рамос из Lorna Shore.

Кроме того, у пользователей появилась возможность переключать доступные музыкальные треки своими силами, подбирая подходящий вариант для того или иного уровня. Само дополнение доступно на всех платформах — PC, PlayStation и Xbox.