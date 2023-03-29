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15 минут назад

Состоялся релиз DLC для Metal: Hellsinger с новыми песнями и оружием

Игромания.ру

Для ритм-шутера Metal: Hellsinger вышло дополнение Dream of the Beast, куда входят новые композиции, оружие и другой контент.

Состоялся релиз DLC для Metal: Hellsinger с новыми песнями и оружием
Фото: Игромания.руИгромания.ру

О наполнении DLC напомнили в релизном трейлере новинки. Игроки получат три стильных скина, пушку «Алая правая рука» и две свежих песни — Dream of the Beast и Leviathan. За последние отвечали вокалистка Кристина Скаббия из группы Lacuna Coil и Уилл Рамос из Lorna Shore.

Кроме того, у пользователей появилась возможность переключать доступные музыкальные треки своими силами, подбирая подходящий вариант для того или иного уровня. Само дополнение доступно на всех платформах — PC, PlayStation и Xbox.

Релиз Metal: Hellsinger состоялся в прошлом сентябре для PS5, Xbox Series и PC, а в начале декабря 2022-го игра появилась и на PS4 с Xbox One.

Игры,Кристина Скаббия,
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