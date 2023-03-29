В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
40 минут назад

Lenovo больше не будет выпускать игровые смартфоны

Газета.Ru

Китайский производитель электроники Lenovo решил расформировать подразделение, которое занимается разработкой игровых смартфонов Legion. Об этом сообщает издание AndroidAuthority.

Lenovo больше не будет выпускать игровые смартфоны
Фото: LenovoLenovo

Утверждается, что о закрытии бизнеса изначально в соцсетях сообщил один из сотрудников IT-гиганта. Позже компания дала официальный комментарий, отражающий ее позицию.

«Lenovo прекращает выпуск своих игровых смартфонов Legion на базе Android в рамках широкой трансформации бизнеса и консолидации игрового портфеля. Являясь лидером в области игровых устройств и решений, Lenovo стремится продвигать игровую категорию устройств в разных форм-факторах, а также фокусироваться на том, где она может принести наибольшую пользу мировому игровому сообществу», – гласит заявление китайского вендора.

AndroidAuthority пишет, что Lenovo не первая компания, которая за последнее время сократила свое присутствие на рынке игровых смартфонов, поскольку ранее волна увольнений прокатилась в аналогичном подразделении Black Shark от Xiaomi. Журналисты считают, что развитию ниши игровых смартфонов мешает низкий спрос на данные устройства за пределами Китая.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий