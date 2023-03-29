Lenovo больше не будет выпускать игровые смартфоны

«Lenovo прекращает выпуск своих игровых смартфонов Legion на базе Android в рамках широкой трансформации бизнеса и консолидации игрового портфеля. Являясь лидером в области игровых устройств и решений, Lenovo стремится продвигать игровую категорию устройств в разных форм-факторах, а также фокусироваться на том, где она может принести наибольшую пользу мировому игровому сообществу», – гласит заявление китайского вендора.