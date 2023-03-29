Упоминание PS5 Slim появилось на сайте одного из магазинов Австралии

На сайте одного из австралийских магазинов обнаружили упоминание новой модели PS5, которая якобы будет тоньше оригинальной (PS5 Slim).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Там же отмечается, что эта версия каким-то образом отличается и в визуальном плане, однако дополнительных деталей по этому поводу не раскрывают. Ранее в сети уже появлялись слухи о новой модели PS5 — некоторые предполагали, что это может быть PS5 Pro.

Конкретно про PS5 Slim ещё вспоминали в одной из «утечек» прошлого года — тогда тоже говорилось про уменьшенные габариты и сниженное энергопотребление. И эту версию консоли якобы можно будет расположить горизонтально без дополнительной подставки (как на обычной PS5).

В теории возможно, что в данном случае подразумевается модель со съёмным дисководом, о которой несколько раз рассказывал инсайдер Том Хендерсон. Он же в прошлом усомнился, что Sony будет выпускать PS5 Pro или PS5 Slim, ведь разработчики ещё не успели полностью раскрыть потенциал обычной модели консоли.