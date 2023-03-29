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1 час назад

Упоминание PS5 Slim появилось на странице одного из магазинов Австралии

Игромания.ру

На сайте одного из австралийских магазинов обнаружили упоминание новой модели PS5, которая якобы будет тоньше оригинальной (PS5 Slim).

Упоминание PS5 Slim появилось на сайте одного из магазинов Австралии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Там же отмечается, что эта версия каким-то образом отличается и в визуальном плане, однако дополнительных деталей по этому поводу не раскрывают. Ранее в сети уже появлялись слухи о новой модели PS5 — некоторые предполагали, что это может быть PS5 Pro.

Конкретно про PS5 Slim ещё вспоминали в одной из «утечек» прошлого года — тогда тоже говорилось про уменьшенные габариты и сниженное энергопотребление. И эту версию консоли якобы можно будет расположить горизонтально без дополнительной подставки (как на обычной PS5).

В теории возможно, что в данном случае подразумевается модель со съёмным дисководом, о которой несколько раз рассказывал инсайдер Том Хендерсон. Он же в прошлом усомнился, что Sony будет выпускать PS5 Pro или PS5 Slim, ведь разработчики ещё не успели полностью раскрыть потенциал обычной модели консоли.

Игромания.ру
Игры,Том Хендерсон,
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