Игроки в Steam критикуют The Last of Us Part I за ужасное техническое состояние

God of War — 73,529 человек;

«Человек-паук» — 66,436 человек;

Horizon Zero Dawn — 56,557 человек;

The Last of Us: Part I — 36,496 человек;

Days Gone — 27,450 человек;

«Человек-паук: Майлз Моралес» — 13,539 человек;

Uncharted: Legacy of Thieves — 10,851 человек;

Returnal — 6,691 человек;

Sackboy: A Big Adventure — 610 человек.

Вчера состоялся релиз ремейка The Last of Us на PC, и его пиковый онлайн в Steam за несколько часов после релиза достиг отметки в 36,496 одновременных игроков. Это четвёртый по величине показатель среди всех релизов Sony на платформе Valve — успешнее оказались только God of War, «Человек-паук» и Horizon Zero Dawn: