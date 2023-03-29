Игроки в Steam критикуют The Last of Us Part I за ужасное техническое состояние

При этом рейтинг The Last of Us: Part I в Steam в настоящее время находится в довольно печальном состоянии. Пользователи уже оставили на игру 4,510 обзоров, из которых только только 32% — положительные.
Основной поток жалоб поступает из-за ужасного технического состояния The Last of Us: Part I на PC. Игра страдает от зависаний, долгой загрузки, постоянных вылетов и проблем с FPS, которые не обошли стороной даже обладателей мощного железа. Практически все пользователи указывают на чересчур долгую компиляцию шейдеров, которая длится по несколько часов и просто не даёт проходить игру.
Стоит отметить, что PC-версией The Last of Us: Part I занималась Iron Galaxy Studios, в послужном списке которой можно найти печально известный PC-порт Batman: Arkham Knight и прошлогоднюю коллекцию «Uncharted: Наследие воров».К счастью, на критику со стороны игроков уже отреагировала Naughty Dog. Команда занимается изучением многочисленных проблем и обещает исправить их в грядущих патчах.