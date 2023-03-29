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20 минут назад

Игроки в Steam критикуют The Last of Us Part I за ужасное техническое состояние

Игромания.ру
Вчера состоялся релиз ремейка The Last of Us на PC, и его пиковый онлайн в Steam за несколько часов после релиза достиг отметки в 36,496 одновременных игроков. Это четвёртый по величине показатель среди всех релизов Sony на платформе Valve — успешнее оказались только God of War, «Человек-паук» и Horizon Zero Dawn:
  • God of War — 73,529 человек;
  • «Человек-паук» — 66,436 человек;
  • Horizon Zero Dawn — 56,557 человек;
  • The Last of Us: Part I — 36,496 человек;
  • Days Gone — 27,450 человек;
  • «Человек-паук: Майлз Моралес» — 13,539 человек;
  • Uncharted: Legacy of Thieves — 10,851 человек;
  • Returnal — 6,691 человек;
  • Sackboy: A Big Adventure — 610 человек.
Игроки в Steam критикуют The Last of Us Part I за ужасное техническое состояние
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом рейтинг The Last of Us: Part I в Steam в настоящее время находится в довольно печальном состоянии. Пользователи уже оставили на игру 4,510 обзоров, из которых только только 32% — положительные.

Основной поток жалоб поступает из-за ужасного технического состояния The Last of Us: Part I на PC. Игра страдает от зависаний, долгой загрузки, постоянных вылетов и проблем с FPS, которые не обошли стороной даже обладателей мощного железа. Практически все пользователи указывают на чересчур долгую компиляцию шейдеров, которая длится по несколько часов и просто не даёт проходить игру.

Стоит отметить, что PC-версией The Last of Us: Part I занималась Iron Galaxy Studios, в послужном списке которой можно найти печально известный PC-порт Batman: Arkham Knight и прошлогоднюю коллекцию «Uncharted: Наследие воров».К счастью, на критику со стороны игроков уже отреагировала Naughty Dog. Команда занимается изучением многочисленных проблем и обещает исправить их в грядущих патчах.

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