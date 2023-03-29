Игроки в Steam критикуют The Last of Us Part I за ужасное техническое состояние

God of War — 73,529 человек;

«Человек-паук» — 66,436 человек;

Horizon Zero Dawn — 56,557 человек;

The Last of Us: Part I — 36,496 человек;

Days Gone — 27,450 человек;

«Человек-паук: Майлз Моралес» — 13,539 человек;

Uncharted: Legacy of Thieves — 10,851 человек;

Returnal — 6,691 человек;

Sackboy: A Big Adventure — 610 человек. Вчера состоялся релиз ремейка The Last of Us на PC, и его пиковый онлайн в Steam за несколько часов после релиза достиг отметки в 36,496 одновременных игроков. Это четвёртый по величине показатель среди всех релизов Sony на платформе Valve — успешнее оказались только God of War, «Человек-паук» и Horizon Zero Dawn:

При этом рейтинг The Last of Us: Part I в Steam в настоящее время находится в довольно печальном состоянии. Пользователи уже оставили на игру 4,510 обзоров, из которых только только 32% — положительные.

Основной поток жалоб поступает из-за ужасного технического состояния The Last of Us: Part I на PC. Игра страдает от зависаний, долгой загрузки, постоянных вылетов и проблем с FPS, которые не обошли стороной даже обладателей мощного железа. Практически все пользователи указывают на чересчур долгую компиляцию шейдеров, которая длится по несколько часов и просто не даёт проходить игру.