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33 минуты назад

Игроки «бомбят» рейтинг ремейка Resident Evil 4 на Metacritic

Игромания.ру

Несмотря на восторженные отзывы журналистов и игроков, а также отличные продажи, ремейк Resident Evil 4 понравился далеко не всем. Некоторые разочарованные фанаты начали «бомбить» рейтинг проекта на Metacritic. В настоящее время пользовательская оценка хоррора на агрегаторе выглядит следующим образом:

Игроки начали «бомбить» рейтинг ремейка Resident Evil 4 на Metacritic
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • у версии для PS5 — 7,1 балл;
  • у версии для Xbox Series — 5,2 балла;
  • у версии для PC — 5,5 баллов.

Большинство пользователей жалуются на различные нововведения в ремейке, которых не было в оригинальной Resident Evil 4. Capcom поработала над структурой игры, где-то добавив новый контент, а где-то, наоборот, вырезав старый контент. Разочарованные фанаты считают, что новый проект во всём уступает оригиналу, который, ко всему прочему, имел лучшую атмосферу и лучший геймплей.

Другие пользователи, напротив, ругают Capcom за то, что та недостаточно изменила оригинальную игру. В некоторых негативных отзывах упоминаются и технические проблемы проекта, на которые ранее указывали специалисты.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на PC, PlayStation и Xbox Series. Игре удалось стать самым успешным релизом серии в Steam и лидером продаж в британской рознице. Ранее датамайнеры также нашли намёк на дополнение Separate Ways про Аду Вонг.

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