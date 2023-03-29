Игроки начали «бомбить» рейтинг ремейка Resident Evil 4 на Metacritic

Несмотря на восторженные отзывы журналистов и игроков, а также отличные продажи, ремейк Resident Evil 4 понравился далеко не всем. Некоторые разочарованные фанаты начали «бомбить» рейтинг проекта на Metacritic. В настоящее время пользовательская оценка хоррора на агрегаторе выглядит следующим образом:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

у версии для PS5 — 7,1 балл;

у версии для Xbox Series — 5,2 балла;

у версии для PC — 5,5 баллов.

Большинство пользователей жалуются на различные нововведения в ремейке, которых не было в оригинальной Resident Evil 4. Capcom поработала над структурой игры, где-то добавив новый контент, а где-то, наоборот, вырезав старый контент. Разочарованные фанаты считают, что новый проект во всём уступает оригиналу, который, ко всему прочему, имел лучшую атмосферу и лучший геймплей.

Другие пользователи, напротив, ругают Capcom за то, что та недостаточно изменила оригинальную игру. В некоторых негативных отзывах упоминаются и технические проблемы проекта, на которые ранее указывали специалисты.