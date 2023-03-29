Игроки начали «бомбить» рейтинг ремейка Resident Evil 4 на Metacritic

Несмотря на восторженные отзывы журналистов и игроков, а также отличные продажи, ремейк Resident Evil 4 понравился далеко не всем. Некоторые разочарованные фанаты начали «бомбить» рейтинг проекта на Metacritic. В настоящее время пользовательская оценка хоррора на агрегаторе выглядит следующим образом:
Большинство пользователей жалуются на различные нововведения в ремейке, которых не было в оригинальной Resident Evil 4. Capcom поработала над структурой игры, где-то добавив новый контент, а где-то, наоборот, вырезав старый контент. Разочарованные фанаты считают, что новый проект во всём уступает оригиналу, который, ко всему прочему, имел лучшую атмосферу и лучший геймплей.
Другие пользователи, напротив, ругают Capcom за то, что та недостаточно изменила оригинальную игру. В некоторых негативных отзывах упоминаются и технические проблемы проекта, на которые ранее указывали специалисты.
Ремейк Resident Evil 4 доступен на PC, PlayStation и Xbox Series. Игре удалось стать самым успешным релизом серии в Steam и лидером продаж в британской рознице. Ранее датамайнеры также нашли намёк на дополнение Separate Ways про Аду Вонг.