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49 минут назад

В сеть слили больше 20 минут геймплея Hyenas, нового шутера Sega и авторов Total War

Игромания.ру

В сети появилось больше 20 минут игрового процесса многопользовательского шутера от первого лица Hyenas. Сообщается, что запись была сделана во время недавнего альфа-тестирования. А здесь можно посмотреть на то, как проект выглядел во время прошлогоднего альфа-теста.

В Сеть слили больше 20 минут геймплея шутера Hyenas
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что Hyenas создаётся Creative Assembly, студией-разработчиком, известной по Alien: Isolation и серии Total War. В роли издателя выступает Sega. Игра должна выйти в этом году на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC.

Ранее в этом месяце разработчики Hyenas провели свежую презентацию игры, в рамках которой был впервые показан геймплей с перестрелками в невесомости и представлен новый играбельный персонаж.

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