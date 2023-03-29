В Сеть слили больше 20 минут геймплея шутера Hyenas

В сети появилось больше 20 минут игрового процесса многопользовательского шутера от первого лица Hyenas. Сообщается, что запись была сделана во время недавнего альфа-тестирования. А здесь можно посмотреть на то, как проект выглядел во время прошлогоднего альфа-теста.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что Hyenas создаётся Creative Assembly, студией-разработчиком, известной по Alien: Isolation и серии Total War. В роли издателя выступает Sega. Игра должна выйти в этом году на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC.