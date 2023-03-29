Игрок в The Last of Us Part I на PC столкнулся с графическим глитчем

Шедевральная The Last of Us Part I уже доступна на PC, однако впечатления от игры омрачают различные технические проблемы. И дело тут не только в печально известной ситуации с компиляцией шейдеров — игроки продолжают сталкиваться с другими сюрпризами.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователь Reddit, к примеру, поделился неприятной находкой в доме Билла. Там он столкнулся с графическим глитчем, который превратил привычное окружение в вырвиглазную подпольную вечеринку. Джоэла можно отыскать только по его рюкзаку.

В комментариях вновь задаются вопросом, почему техническая сторона PC-версии ремейка The Last of Us оказалась такой ужасной. Напомним, что за проект отвечала Iron Galaxy Studios, в послужном списке которой можно найти печально известный PC-порт Batman: Arkham Knight. К счастью, сама Naughty Dog уже изучает многочисленные проблемы и обещает исправить их в грядущих патчах.

Глитч в доме Билла