Ноутбуки HP Omen и Victus обновили до мощнейших процессоров Intel с AMD, а также видеокарт RTX 40XX от NVIDIA

Компания HP представила обновлённые игровые ноутбуки серий Omen и Victus, оснащённые процессорами Intel Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Также новинки получили видеокарты NVIDIA RTX 40-й серии.

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Так, HP Omen Transcend 16 оснащён процессорами Intel, вплоть до 24-ядерного Core i9-13900HX с частотой до 5,4 ГГц, а также дискретной видеокартой NVIDIA RTX 4070. Устройство также может похвастаться до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 2 ТБ.

Помимо этого, Omen Transcend 16 оснащён и необычным экраном, выполненным по технологии Mini-LED с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Цены на данную модель начинаются от 1699,99 долларов.

Что же до Omen 16, то этот ноутбук предлагает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 9 7940HS, видеокарту RTX 4080, до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ постоянной памяти. Он оснащён дисплеем с разрешением QHD и временем отклика 3 мс, а его цена начинается от 1299,99 долларов.

Что же до бюджетных HP Victus, то в них компания установила 16-ядерный процессор Intel Core i7-13700HX с частотой до 5 ГГц или восьмиядерный AMD Ryzen 7 7840HS с частотой до 5,1 ГГц. За графику в лэптопах отвечает видеокарта RTX 4070.

Ноутбуки серии Victus поставляются с клавиатурами с однозонной RGB-подсветкой, а цены на них начинаются от 1049,99 долларов.