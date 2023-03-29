Разработчики развеяли слух о готовности ремейка Silent Hill 2 к релизу

Bloober Team выпустила официальное заявление, призванное развеять слух о том, что ремейк Silent Hill 2 якобы готов к релизу. Ранее президент компании Пётр Бабено сообщил о том, что проект «технически готов», но, похоже, что его слова восприняли слишком буквально.

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В своём заявлении команда Bloober Team подчеркнула, что никто не объявлял о готовности ремейка Silent Hill 2 к релизу. В независимости от стадии разработки, деятельность авторов направлена на «достижение наивысшего качества финального продукта — качества, которого заслуживают фанаты Silent Hill 2».

Кроме того, недопонимание вызвало и упоминание Bloober Team цифр, связанных с потенциальным успехом будущих игр компании. Согласно свежему заявлению, компания не делилась прогнозами продаж конкретных тайтлов, в том числе и ремейка Silent Hill 2.

В Bloober Team знают, что игроки хотят поскорее узнать новости о статусе проекта, но их стоит ждать от Konami. Напомним, что о финальной стадии производства ремейка Silent Hill 2 стало известно ещё в октябре прошлого года. Игру создают для PS5 и PC.