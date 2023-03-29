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32 минуты назад

Разработчики The Last of Us знают о проблемах ПК-версии и работают над исправлениями

Чемпионат.com

Студия Naughty Dog отреагировала на критику игроков после ужасного старта ремейка The Last of Us на ПК.

Разработчики The Last of Us работают над исправлениями ПК-версии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С первых часов геймеры массово жалуются на проблемы портированной версии, над которой работала компания Iron Galaxy — процесс компиляции шейдеров у многих занимает часы, а сама игра может вылететь.

В результате The Last of Us получила «в основном отрицательные» обзоры в Steam (36% рекомендаций), а к делу пришлось подключаться разработчикам оригинала. В Naughty Dog заверили, что знают о возникших проблемах и делают всё, чтобы поправить положение.

«Мы слышим ваше недовольство, и наша команда активно исследует многочисленные проблемы, о которых вы сообщили. Мы уделим приоритетное внимание обновлениям, чтобы исправить ситуацию».

Также разработчики The Last of Us предложили геймерам обращаться в их техподдержку с любыми проблемами, связанными с игрой, обещая максимально быстрый ответ.

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