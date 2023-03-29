Microsoft анонсировала красный и синий контроллеры Xbox Elite Series 2

Microsoft представила два новых цвета для своей линейки беспроводных контроллеров Xbox Elite Series 2. Версии контроллера Vibrant Red и Blue теперь доступны для предварительного заказа по цене 139,99 долларов в преддверии запуска 11 апреля.

Эти продукты похожи на оригинальный черный контроллер Elite Series 2, но поставляются с меньшим количеством аксессуаров, поэтому они дешевле. Игроки могут отдельно приобрести «Полный пакет компонентов» за 59,99 долларов, если им нужны другие аксессуары, включая чехол для переноски и док-станцию для зарядки.