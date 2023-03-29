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26 минут назад

Microsoft анонсировала красный и синий контроллеры Xbox Elite Series 2

ITZine.ru

Microsoft представила два новых цвета для своей линейки беспроводных контроллеров Xbox Elite Series 2. Версии контроллера Vibrant Red и Blue теперь доступны для предварительного заказа по цене 139,99 долларов в преддверии запуска 11 апреля.

Microsoft анонсировала красный и синий контроллеры Xbox Elite Series 2
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Эти продукты похожи на оригинальный черный контроллер Elite Series 2, но поставляются с меньшим количеством аксессуаров, поэтому они дешевле. Игроки могут отдельно приобрести «Полный пакет компонентов» за 59,99 долларов, если им нужны другие аксессуары, включая чехол для переноски и док-станцию для зарядки.

Пэды Xbox Elite Series 2 также доступны на сайте Xbox Design Lab, который позволяет игрокам настраивать собственные контроллеры.

Игры,Microsoft,
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