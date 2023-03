Naughty Dog пообещала делать игры для PlayStation 5 и PC

Сегодня на РС состоялся релиз ремейка культовой игры The Last of Us. Новая версия игры, вышедшей в 2013 году, вначале вышла только на PlayStation 5, и теперь разработчики рассказали о том, как шла работа над РС-версией.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

The Last of Us Part I стала вторым современным релизом студии на РС после Uncharted: Legacy of Thieves Collection и первым, для которого приготовили современный функции: VSync, ограничение частоты кадров, настраиваемое качество текстур, реалистичные тени, отражения и многое другое.

Разработчикам пришлось адаптировать не только движок игры, но и некоторые геймплейные аспекты. В частности, это относилось к передвижению. На контроллере DualSense можно задавать скорость ходьбы нажатием джойстика, но при приближении к заражённым эмоции игрока могут привести к тому, что этот нажим усилится и персонаж ускорится, привлека внимание врагов.

Таким образом, на PlayStation перемещение — одновременно эмоциональный процесс, и при каждой встрече с врагами он добавляет напряжение. На клавиатуре этот аспект работает совершенно иначе, и дизайнерам пришлось изучать и адаптировать этот аспект, чтобы игровой процесс был столь же напряжённым, как на консоли.

Для современной Naughty Dog разработка для РС — новая практика, но для выпуска РС-версии The Last of Us Part I им потребовался весь опыт, наработанный за предыдущие десять лет. И теперь студия полна решимости в будущем рассказывать свои истории не только на PlayStation 5, но и на РС, используя полученные уроки.