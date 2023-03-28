Рэпер Элджей намекнул, что появится в дополнении к Atomic Heart

Известный рэп-исполнитель Элджей в интервью изданию «Афиша» рассказал о своём увлечении видеоиграми.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Артист признался, что ему очень сильно понравилась Atomic Heart, а также рассказал о готовящейся коллаборации с разработчиками из студии Mundfish: судя по всему, его композиции появятся в DLC.

У нас тёплые отношения с создателями, мы даже кое-что готовим вместе к новым апдейтам игры.

Помимо этого, Элджей хорошо отозвался о серии игр Grand Theft Auto, выделив GTA 5 как любимую часть. Также рэпер назвал причину популярности Counter-Strike в России — по его мнению, «как бы странно это ни звучало, её сюжет близок всем нам».