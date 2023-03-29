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19 минут назад

Shot: школьник заявил на мать в полицию, когда она запретила ему играть в компьютер

Газета.Ru

В Москве 12-летний школьник вызвал к себе домой полицию. Мать подростка запрещала ему играть в компьютерные игры, и он решил ей таким способом отомстить. Об этом сообщает SHOT.

Школьник заявил на мать в полицию из-за запрета видеоигр
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным источника, мальчик позвонил в экстренные службы и сообщил оператору, что стал жертвой избиения со стороны своей родной материи. При этом мальчик говорил испуганным голосом.

Вскоре полицейские прибыли по адресу, оставленному подростком. На месте вызова, в квартире в доме в московском районе Алтуфьево, находилась мать мальчика и сам заявитель. Женщина удивилась приезду правоохранителей и пояснила, что не поднимала руку на своего ребенка. Мальчика осмотрели и никаких следов от ударов на его теле не обнаружили.

Тогда школьник был вынужден признаться, что вызвал полицейских, когда мама запретила ему играть в компьютер ночью и потребовала, чтобы сын шел спать.

В итоге семья школьника подверглась дополнительной проверке со стороны ведомства.

Ранее в США десятилетний мальчик застрелил мать, которая отказалась покупать ему игровую приставку.

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