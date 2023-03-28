Ангелы в небесах: на платформе Absolute Games вышла League of Angels: Legacy

На платформе Absolute Games состоялся релиз бесплатной MMORPG League of Angels: Legacy, которая продолжает популярную франшизу.

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В рамках проекта игроку предстоит взять на себя роль одного из героев-ангелов, которому нужно разбираться со всевозможными врагами в фэнтези-мире. На выбор на старте будет доступно два персонажа со своими особенностями.

Одной из фирменных черт проекта стала широкая возможность прокачки и развития — для улучшения доступен огромный набор элементов. Причём речь идёт не только о навыках и предметах вроде крыльев и оружия. При желании прокачку можно поставить на автоматический режим, хотя тогда результат будет менее индивидуальным.

В самой игре пользователям будут доступны не только всевозможные задания с появлением разных спутников, но и дополнительные квесты, битвы с боссами и поддержка PVP. Кроме того, в MMORPG постоянно проходят внутриигровые события, которые позволяют зарабатывать различные ресурсы.