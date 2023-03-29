В Великобритании дети, зависимые от видеоигр, нападают на собственных родителей

Национальная служба здравоохранения (NHS) сейчас лечит сотни британских детей от игромании. Некоторые из них отметились в нападениях на своих родителей, когда те предпринимали попытки спрятать игровую приставку или ограничить доступ к Интернету, передает издание The Times.

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Некоторым из родителей приходится призывать на помощь стражей порядка, когда чадо становится чересчур агрессивным. Медики рассказывают, что некоторые дети дошли до такой стадии пристрастия, что считают: «лучше умереть, чем не играть». Другие перестают посещать занятия в школах, пропускают обеды и семейные праздники, лишь бы только поиграть лишний час на приставке.

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С момента своего запуска в октябре 2019 года первый центр NHS по терапии игровых расстройств принял 745 пациентов, в том числе 327 человек в 2022 году. Большинство из них – мальчики-тинейджеры. Медучреждение располагается в Лондоне, но также предлагает онлайн-терапию по всему Соединенному Королевству.

Средний возраст игроманов составляет 17 лет. Обычно им предписывается пройти 12 сеансов когнитивно-поведенческой терапии. Их отцам и матерям также прописывается терапия и группы поддержки, чтобы наиболее полно исследовать психологию игровой зависимости ребенка и восстановить отношения в семье.

Руководитель центра игровых расстройств, профессор Генриетта Боуден-Джон, полагает, что педагогам и терапевтам необходимо научиться выявлять признаки игровой зависимости при первых же симптомах и затем направлять детей за помощью. По ее мнению, данная проблема усугубилась в момент пандемии и закрытия школ, когда большинство детей «нашло убежище в онлайн-дружбе». Разработчики игр также должны осознавать масштаб бедствия и обязаны внедрять механизмы самоограничения для игроков. Кроме того, на играх, как и на сигаретах, обязательно необходимо помещать логотип с предупредительной информацией и сведениями об NHS, чтобы каждый ребенок знал, куда следует обращаться в случае чего за помощью.