Разработчики Cyberpunk 2077 подтвердили, что в игре не будет метро

Студия CD Projekt RED ещё раз опровергла слухи о том, что в Cyberpunk 2077 может появиться система метро.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Геймеры обсуждают возможное появление метрополитена в игре ещё с момента выхода. Недавно они вернулись к теме после появления в Сети видео на чешском языке, где художник CD Projekt RED якобы заявил о добавлении метро в ближайших обновлениях.

Но, судя по всему, перевод оказался неточным, либо сам художник имел в виду что-то другое. Слухи развеял директор по коммуникациям студии Марчин Момот:

«Многие отмечают меня, поэтому решил дать пояснение. В планах на систему метро в Cyberpunk 2077 ничего не изменилось — мы не планируем добавлять ее в будущем».