Создатели Atomic Heart выпустят видео о разработке игры

Разработчики из студии Mundfish выпустила тизер, в котором показала некоторые кадры, сделанные во время создания Atomic Heart. В небольшом ролике можно увидеть, как дизайнеры создавали уровни, программисты писали код, а также посмотреть на то, как вёлся процесс захвата движений.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Авторы заявили, что уже совсем скоро выпустят видео о разработке Atomic Heart. Судя по всему, в нём авторы поделятся неочевидными деталями создания игры — что-то в стиле дневников разработчиков, которые были очень популярны в конце 2000-х.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.