Nintendo показала 10 минут геймплея Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo выпустила 10-минутный геймплейный ролик The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Кадры подробно демонстрируют новые способности Линка. Линк исследует Хайрул верхом на лошади, в то время как участки земли, называемые Небесными островами, можно увидеть высоко в воздухе.