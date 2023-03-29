Nintendo показала 10 минут геймплея Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo выпустила 10-минутный геймплейный ролик The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Кадры подробно демонстрируют новые способности Линка. Линк исследует Хайрул верхом на лошади, в то время как участки земли, называемые Небесными островами, можно увидеть высоко в воздухе.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

«Есть много способов добраться до Небесных островов, поэтому мы надеемся, что вы попробуете несколько из них».

Затем кадры показывают Линка на Небесном острове, где он сражается с новым врагом по имени Конструкт. Затем показывают новую способность, Fuse, в которой Линк берет ветку дерева и прикрепляет к камню, чтобы создать новое оружие, импровизированный молот. Способность можно использовать и для объединения двух видов оружия.