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1 час назад

Дополнение Domination для Europa Universalis 4 выйдет в апреле. Это крупнейшее DLC за годы

Чемпионат.com

Paradox Interactive открыла предзаказы на дополнение Domination для глобальной стратегии Europa Universalis 4 и назвала дату релиза проекта — 18 апреля. Расширение можно приобрести и в России по цене в 710 рублей.

Дополнение Domination для Europa Universalis 4 выйдет в апреле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Domination — крупнейшее дополнение для Europa Universalis 4 за многие годы. Оно расширит древо миссий, систему реформ, привилегии сословий и события для множества держав, включая Россию, Османскую империю, Китай (Мин), Францию, Великобританию и Португалию.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive

Вместе с выходом Domination для Europa Universalis 4 также выйдет патч 1.35, который добавит в игру три группы новых идей и переработает «пипсы» юнитов, влияющие на сражения. Полный список изменений патча разработчики представят позднее.

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