Дополнение Domination для Europa Universalis 4 выйдет в апреле

Paradox Interactive открыла предзаказы на дополнение Domination для глобальной стратегии Europa Universalis 4 и назвала дату релиза проекта — 18 апреля. Расширение можно приобрести и в России по цене в 710 рублей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Domination — крупнейшее дополнение для Europa Universalis 4 за многие годы. Оно расширит древо миссий, систему реформ, привилегии сословий и события для множества держав, включая Россию, Османскую империю, Китай (Мин), Францию, Великобританию и Португалию.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive