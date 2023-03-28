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33 минуты назад

ChatGPT оказался чрезвычайно плох в популярной игре

Ferra.ru

Почти весь мир взбудоражен чат-ботом ChatGPT. В некоторых случаях он действительно может быть полезным инструментом: помогает преобразовывать тексты, генерировать идеи и даже учить английский язык. Однако многие люди необоснованно наделяют современные системы искусственного интеллекта (ИИ) всемогуществом. Новое исследование опровергает такое мнение.

ChatGPT оказался чрезвычайно плох в популярной игре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор Science Alert, профессор Университета Голуэя решил протестировать чат-бота на Wordle — популярной игре, в которой нужно угадывать слово дня. Используя последнее поколение модели под названием ChatGPT-4, исследователь обнаружил, что её производительность при решении головоломки была на удивление низкой.

Так, пять из шести ответов ChatGPT не соответствовали шаблону. Оказалось, что чат-бот также плохо работает с палиндромами.

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